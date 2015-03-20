На Богатырском проспекте завершили масштабную реконструкцию водопроводной сети

Специалисты ГУП "Водоканал" проложили новые сети, используя высококачественные чугунные трубы отечественного производства с шаровидным графитом.

Завершилась реконструкция магистрального водопровода в Приморском районе на участке Богатырского проспекта, простирающемся от Гаккелевской улицы до Коломяжского проспекта. Общая протяжённость заменённых трубопроводов составила 2,6 км, информирует пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Специалисты ГУП "Водоканал" проложили новые сети, используя высококачественные чугунные трубы отечественного производства с шаровидным графитом. Применённый материал отличается повышенной прочностью, устойчивостью к агрессивным средам и длительным сроком службы — более 100 лет, выдерживая суровые климатические условия региона.

Строительство началось в 2024 году и проводилось методом открытой прокладки с применением технологии укрепления стенок траншей. Такой способ позволил успешно преодолеть особенности сложного грунта и свести к минимуму дискомфорт для местных жителей и ограничение транспортного движения. На сегодняшний день строительные работы полностью завершены, а восстановление зелёных зон запланировано на следующий агротехнический сезон 2026 года.

Глава города Александр Беглов высоко оценил итоги реконструкции, отметив, что замена устаревших коммуникаций позволит обеспечить высокое качество и стабильность водоснабжения для более чем 100 тысяч жителей Приморского района. Использование инновационных материалов обеспечит надёжную работу системы водоснабжения на долгие десятилетия вперёд.

Кроме того, в декабре прошлого года завершился ряд иных значимых проектов модернизации водопровода: обновление магистралей на проспекте Непокорённых, вдоль Заячьего проспекта в Петергофе, а также от котельной в Ломоносове до Пискарёвского проспекта. В общей сложности в 2025 году построено, модернизировано и капитально восстановлено около 85 км городских водопроводных сетей, что на 35% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Ранее мы сообщили о том, что сети "Водоканала" подготовили к приему талых вод в Петербурге.

