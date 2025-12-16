‎В День донора сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции сдали кровь и рассказали о личном опыте

Главный специалист Фонда Ангелина Зуева поделилась своей историей становления донором.

‎Сегодня, 14 июня, в России отмечается День донора. В преддверии этого события Комитет по строительству дал старт возведению новой станции переливания крови. Как сообщил портал "Строительный Петербург", объект будет построен на улице Олеко Дундича. Заказчиком выступает Фонд капитального строительства и реконструкции, который является подведомственной организацией Комитета. Планируется, что станцию введут в эксплуатацию до конца 2028 года. Её площадь составит 32,6 тысячи квадратных метров, а пропускная способность – до 450 посетителей в смену.

Сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции сами регулярно помогают людям, сдавая кровь. Главный специалист Фонда Ангелина Зуева поделилась своей историей. Она рассказала, что впервые сдала кровь в 2011 году для родственника коллеги, когда весь коллектив собрался вместе. Позже, оказавшись в больнице, Зуева прониклась историей девушки, которой никак не могли найти подходящего донора, и решилась на регулярное донорство, чтобы помочь ей и другим людям.

‎Сама процедура, по словам специалиста, занимает всего 10–15 минут после обязательного осмотра у терапевта. Зуева отметила, что сразу после сдачи может возникнуть лёгкая слабость, головокружение и сильная жажда, однако на следующий день всё проходит. Более того, примерно через неделю появляется прилив энергии и улучшается настроение. Объясняя пользу процедуры, она уточнила, что за один раз забирают 450 миллилитров крови, чего достаточно для помощи сразу трём людям.

‎Таким образом, строительство современного центра дополняется активной помощью сотрудников, которые уже сегодня вносят свой вклад в спасение жизней.

Фото и видео: Портал "Строительный Петербург"