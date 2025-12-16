‎В День донора сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции сдали кровь и рассказали о личном опыте

Сегодня, 14 июня, в России отмечается День донора. В преддверии этого события Комитет по строительству дал старт возведению новой станции переливания крови. Как сообщил портал "Строительный Петербург", объект будет построен на улице Олеко Дундича. Заказчиком выступает Фонд капитального строительства и реконструкции, который является подведомственной организацией Комитета. Планируется, что станцию введут в эксплуатацию до конца 2028 года. Её площадь составит 32,6 тысячи квадратных метров, а пропускная способность – до 450 посетителей в смену.
Сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции сами регулярно помогают людям, сдавая кровь. Главный специалист Фонда Ангелина Зуева поделилась своей историей. Она рассказала, что впервые сдала кровь в 2011 году для родственника коллеги, когда весь коллектив собрался вместе. Позже, оказавшись в больнице, Зуева прониклась историей девушки, которой никак не могли найти подходящего донора, и решилась на регулярное донорство, чтобы помочь ей и другим людям.
Сама процедура, по словам специалиста, занимает всего 10–15 минут после обязательного осмотра у терапевта. Зуева отметила, что сразу после сдачи может возникнуть лёгкая слабость, головокружение и сильная жажда, однако на следующий день всё проходит. Более того, примерно через неделю появляется прилив энергии и улучшается настроение. Объясняя пользу процедуры, она уточнила, что за один раз забирают 450 миллилитров крови, чего достаточно для помощи сразу трём людям.
Таким образом, строительство современного центра дополняется активной помощью сотрудников, которые уже сегодня вносят свой вклад в спасение жизней.
Фото и видео: Портал "Строительный Петербург"
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