В массовом ДТП на КАД пострадала девятилетняя девочка и двое мужчин

Авария случилась на 41-м километре внешнего кольца КАД в Красногвардейском районе

По данным полиции, 14 июня в 12:50 на 41-м километре внешнего кольца КАД водитель автомобиля Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Lada. После этого Lada столкнулась с Mitsubishi, который, в свою очередь, врезался в Nissan. Кроме того, сам Volvo также задел автомобиль Haval.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В результате аварии пострадали три человека: двое мужчин в возрасте 65 и 54 лет, а также девятилетняя девочка. Все они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе "Кола" лось стал причиной двойного ДТП со смертельным исходом.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области