На КАД произошло два серьёзных ДТП с пострадавшими

Накануне, 16 августа, на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга зафиксировано два серьёзных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали несколько человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первое ДТП произошло в 15:25 на 41-м километре внешнего полукольца КАД. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля "Солерс Атлант" не справился с управлением и совершил столкновение с двумя остановившимися из-за технической неисправности автомобилями — "Лада Ларгус" и "Мерседес Бенц Спринтер". Также был сбит 56-летний водитель, находившийся рядом со своим транспортным средством.

В результате аварии 56-летний водитель отечественного автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии, а 12-летний пассажир микроавтобуса "Мерседес" доставлен в больницу с травмами легкой степени тяжести.

Второе происшествие зарегистрировано около 17:40 на 133-м километре КАД. В столкновении нескольких автомобилей пострадали четыре человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии и были экстренно госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства обоих ДТП. На месте работают следственно-оперативные группы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области