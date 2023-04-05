Белый кроссовер перевернулся на перекрестке в Калининском районе Петербурга

Перевернутый автомобиль перекрыл движение на проспекте Науки в час пик.

В пятницу на пересечении улицы Вавиловых и проспекта Науки в Санкт-Петербурге произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел около 15:00. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, двигавшихся в одном направлении. В результате удара белый кроссовер перевернулся на крышу.

На месте происшествия работали пожарные, которые временно перекрыли движение по проспекту Науки для возвращения машины в исходное положение. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сегодня в Ленобласти на Южном шоссе столкнулись Toyota Land Cruiser и рейсовый автобус.

Фото: Piter.tv