Белый кроссовер перевернулся на перекрестке в Калининском районе Петербурга

В пятницу на пересечении улицы Вавиловых и проспекта Науки в Санкт-Петербурге произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел около 15:00. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, двигавшихся в одном направлении. В результате удара белый кроссовер перевернулся на крышу.
На месте происшествия работали пожарные, которые временно перекрыли движение по проспекту Науки для возвращения машины в исходное положение. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также сегодня в Ленобласти на Южном шоссе столкнулись Toyota Land Cruiser и рейсовый автобус.
