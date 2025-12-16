В Парке Бабушкина пройдёт фестиваль двойняшек и многодетных семей

В эту субботу, 30 мая, в Парке культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина в Петербурге пройдёт общегородской Фестиваль многодетных семей, близняшек и двойняшек. Главные герои праздника — семьи, в которых несколько детей, особенно те, где появляются сразу двое или трое малышей.

Губернатор Александр Беглов отметил, что такие семьи — предмет особой гордости для города:

Когда в семье появляются сразу два малыша - это двойная радость, но и двойная забота. И очень важно, чтобы родители чувствовали: город рядом, он помогает. Этот фестиваль – настоящее место силы для тех, кто каждый день справляется с двумя колясками или растит троих погодок. Пусть этот день подарит мамам и папам заряд уверенности, а детям – море смеха. Петербург – город большой и любящий, и каждая такая семья для нас – предмет особой гордости.

Для гостей подготовили весёлые эстафеты для всей семьи, квесты с призами, фотозоны с аксессуарами и мастер-классы. Будущие мамы, которые ждут двойню, смогут в неформальной обстановке пообщаться со специалистами и опытными родителями. Праздник продлится с 12:00 до 15:30, вход свободный для всех семей с детьми любого возраста.

Фото: ВКонтакте / Парк им. Бабушкина: ледовый каток, аттракционы