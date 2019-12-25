Глава города поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за внимание к Северной столице и молитвы о воинах.

Александр Беглов поздравил Патриарха Кирилла с Днём тезоименитства, который отмечается 24 мая — в день памяти равноапостольного Кирилла, одного из создателей славянской азбуки.

Поистине символично, что, как и Ваш небесный покровитель Святой Равноапостольный Кирилл, прославленный подвигом создания славянской азбуки и перевода Священного Писания, Вы несете людям свет Православной веры и просвещения. Под Вашим руководством Русская Православная Церковь объединяет людей, укрепляет высокие духовные ценности, молится за наше Отечество, народ, за наших воинов. Вашими трудами и молитвами строятся новые и возрождаются порушенные храмы, ведется большая просветительская и благотворительная деятельность. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор особо поблагодарил Патриарха за внимание к Санкт-Петербургу — Северной столице Русского Православия. Беглов пожелал Патриарху Кириллу крепости душевных и телесных сил, неиссякаемой помощи Божией и молитвенного предстательства Святого Равноапостольного Кирилла в высоком служении.

Ранее Piter.TV сообщал, что Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи в храме Христа Спасителя.

Фото: pravoslavie.ru