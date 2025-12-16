Беглов напомнил об освящении Исаакиевского собора 168 лет назад

Глава города отметил, что храм стал символом могущества Российской империи и гением архитектора Огюста Монферрана.

Сегодня, 12 июня, исполняется 168 лет со дня освящения Исаакиевского собора. Губернатор Александр Беглов обратился к жителям города, напомнив, что для Петербурга и России, для мировой архитектуры строительство храма стало уникальным явлением.

Исаакиевский собор поражает величием форм, монументальностью и изысканностью декора. В историю архитектуры и инженерной мысли вошла уникальная технология вырубки из скал 112 монолитных гранитных колонн, которую предложил мастер из Вологодской губернии Самсон Суханов. Александр Беглов, губетрнатор Санкт-Петербурга

Губернатор подчеркнул, что собор продолжает жить полноценной духовной и культурной жизнью, остаётся одним из самых посещаемых музеев города. Ежедневно в нём проходят богослужения, работает воскресная школа. В настоящее время ведётся реставрация фасадов северо-западного каре.

В день престольного праздника — Дня памяти преподобного Исаакия Далматского — в соборе состоится особо торжественное богослужение. Беглов назвал Исаакиевский собор не просто памятником прошлого, а символом Санкт-Петербурга и России.

Фото: Смольный