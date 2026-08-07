В Петербурге наградили работников строительного комплекса

Награды вручил губернатор Александр Беглов.

В Смольном состоялась торжественная церемония награждения, на которой чествовали лучших работников строительной отрасли Петербурга. Мероприятие приурочили к 70-летию Дня строителя, сообщил портал "Строительный Петербург".

Губернатор Александр Беглов поздравил отличившихся специалистов и вручил им награды, знаки отличия и почётные грамоты. Всего в списке награжденных было 93 человека, среди которых руководители и сотрудники компании "Метрострой Северной Столицы", Службы государственного надзора, представители органов власти и городских строительных компаний.

Беглов подчеркнул, что строительный комплекс Петербурга остается одним из самых мощных в России. В 2025 году город перевыполнил план по вводу жилья. В эксплуатацию ввели 1279 объектов жилой недвижимости общей площадью 2,687 млн кв. м, что составило более 104% от запланированного объёма. В настоящее время продолжают возводить новые культурные и спортивные центры, больницы и станции скорой помощи.

Видео: портал "Строительный Петербург"

Фото: Смольный