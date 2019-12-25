Школьников ждет рекордный отдых: осенью каникулы продлятся 12 дней

В прошлом учебном году ученики отдыхали 11 дней.

Осенние каникулы у школьников в 2026–2027 учебном году станут самыми продолжительными за последние 10 лет. Они будут длится 12 дней, отметила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Школьников, обучающихся по четвертям, ждет отдых с 26 октября по 3 ноября. С учетом выходных дней и 4 ноября, когда в стране отмечают День народного единства. Он является федеральным нерабочим праздничным днем. Таким образом, фактическая продолжительность каникул составит 12 дней. Зимний отдых для учеников продлится 11 дней — с 31 декабря по 10 января.

Для сравнения, в 2025 году осенние каникулы продолжались 11 дней — с 25 октября по 4 ноября. В течение предыдущих девяти лет продолжительность осенних каникул составляла не больше десяти дней.

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Фото: Piter.TV