На Дальневосточном проспекте построят школу с бассейном

Учебное заведение рассчитано на 1125 мест.

Архитектурно‑градостроительный облик новой школы в Невском районе получил согласование Комитета по градостроительству и архитектуре. Учреждение планируют построить на Дальневосточном проспекте (участок 149), сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа рассчитана на обучение учеником с 1‑го по 11‑й класс. Проектом предусмотрены все необходимые функциональные пространства: учебные кабинеты, мастерские, бассейн, спортивный зал, столовая, медицинские кабинеты, библиотека, блок помещений для освоения технологических дисциплин, а также административные и вспомогательные комнаты.

Колористическое решение фасадов базируется на контрастном сочетании: сдержанная основная гамма оттеняется выразительными акцентными цветами. Внешний вид школы продуман так, чтобы органично вписаться в прилегающий жилой комплекс.

На территории школы создадут площадку для проведения массовых мероприятий, спортивные зоны, круговую беговую дорожку, сектор для прыжков в длину, площадки для волейбола и баскетбола. Для отдыха детей обустроят специальные зоны, парклет, амфитеатр, а также выделят место для установки флагштока.

Ранее мы сообщали, что в Красном Селе построят школу с собственным катком.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре