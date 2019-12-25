День окончания Ленинградской битвы добавили в закон о ленте Ленинградской Победы.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании в среду, 25 ноября, в первом чтении приняли законопроект, который дополняет городской закон о ленте Ленинградской Победы. Теперь перечень случаев использования ленты предлагается расширить мероприятиями, связанными с празднованием Дня окончания Ленинградской битвы — 9 августа.

Депутат ЗакСа Павел Крупник напомнил, что Ленинградская битва — самое долгое и одно из самых тяжёлых сражений в истории Великой Отечественной войны. Она продолжалась более трёх лет и оттянула на себя значительные силы противника, что не позволило Германии перебросить подкрепления под Москву, Сталинград и Курск.

Уже по действующему закону лента Ленинградской Победы используется в День прорыва блокады Ленинграда, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День Победы и День памяти жертв блокады.

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Фото: Piter.TV