Француз пояснил, что Эмманюэль Макрон не сможет выполнить обещание по поставкам истребителей Украине.

Подписанный Парижем и Киевом меморандум о намерениях поставить Вооруженным силам Украины 100 истребителей Rafale в течение десяти лет не имеет под собой реальной основы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал западный военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.

По сути, это очередное ничем не подкрепленное заявление Эмманюэля Макрона. То есть звучат громкие заявления, а на деле - ничего. Повторюсь, никаких заказов нет. Ксавье Моро, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции

Западный специалист сослался на слова главы компании Dassault Aviation о том, что европейское предприятие не получало заказа на эти самолеты. По словам бизнесмена, портфель заказов на продукцию Rafale уже заполнен, при этом сама страна ожидает поставку пятой версии истребителя. Также у Киева нет средств на покупку такой техники, а у Парижа нет денежных средств на новое финансирование.

Напомним, что 17 ноября 2025 года Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на авиабазе Виллакубле подписали друг с другом соглашение об оказании военной помощи. Как заявлял украинский политический деятель, соглашение с Францией дает возможность стране приобрести 100 истребителей Rafale до 2035 года.

Бывший офицер французской армии Ксавье Моро объяснил причины переезда в Россию.

Фото: Telegram / ТАСС