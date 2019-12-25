Жан-Люк Меланшон призвал искать компромисс сейчас, пока не пришлось защищаться.

Кандидат в президенты Франции на выборах в 2027 года Жан-Люк Меланшон предостерег власти европейской страны от нападения на Россию в попытке защитить киевский режим. Во время выступления на национальном телевидении политический деятель дал неутешительный прогноз такой агрессивной риторике со стороны официальных властей из Елисейского дворца. По словам иностранного специалиста, Москва простирается на одиннадцать часовых поясов, чего нельзя сказать о Пятой республике. Таким образом, в случае атаки на столицу Пари ж будет защищаться, а не искать компромисс.

Один удар по нашим ядерным объектам — и Франции больше нет. Жан-Люк Меланшон, политик из Франции

Напомним, что вторник на прошлой неделе министр-делегат при французском военном ведомстве Алис Рюфо признала наличие на украинской земле военнослужащих ее страны. Сделала иностранка это только после появления соответствующей информации в СМИ.

Меланшон призвал Францию вывести войска с Украины после предупреждения Лаврова.

Фото: YouTube / Jean-Luc Mélenchon