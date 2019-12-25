Российских послов в Великобритании и Франции нет уже более двух месяцев потому, что отношений с этими странами у Москвы сейчас нет. Соответствующее заявление журналистам газеты "Ведомости" от 22 ноября сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле заметили, что, следовательно, сейчас нашему государству некуда спешить с этим вопросом. Чиновник из Москвы добавил, что Владимир Путин и его американский коллега-республиканец Дональд Трамп на переговорах в Китае не обсуждали назначение нового посла России в США.
Нет, такие детали не обсуждались. Был более концептуальный разговор.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что посол России в США Александр Дарчиев, который находился в должности с марта 2025 года, скончался 11 ноября в Москве от хронического заболевания в возрасте 66 лет.
Песков: новый раунд трехсторонних переговоров скоро состоится.
Фото: пресс-служба Кремля
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