В Кремле объяснили, что у нашей страны сейчас нет отношений с данными европейскими государствами.

Российских послов в Великобритании и Франции нет уже более двух месяцев потому, что отношений с этими странами у Москвы сейчас нет. Соответствующее заявление журналистам газеты "Ведомости" от 22 ноября сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле заметили, что, следовательно, сейчас нашему государству некуда спешить с этим вопросом. Чиновник из Москвы добавил, что Владимир Путин и его американский коллега-республиканец Дональд Трамп на переговорах в Китае не обсуждали назначение нового посла России в США.

Нет, такие детали не обсуждались. Был более концептуальный разговор. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что посол России в США Александр Дарчиев, который находился в должности с марта 2025 года, скончался 11 ноября в Москве от хронического заболевания в возрасте 66 лет.

Песков: новый раунд трехсторонних переговоров скоро состоится.

Фото: пресс-служба Кремля