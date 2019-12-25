За сутки может выпасть до пятой части от месячной нормы ноября.

Петербург в понедельник, 23 ноября, окажется под влиянием центральной части обширного циклонического вихря. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Ожидается облачная погода, пройдут обильные осадки в виде снега и мокрого снега. За сутки может выпасть до пятой части от месячной нормы ноября. Кроме того, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Температура воздуха в городе 0…+2 градуса, в Ленинградской области 0…+3 градуса. Подует северный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 753 миллиметра рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник тоже прогнозируют снег, ночью -1…+1 градус, днем 0…+2 градуса.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы стали реже покупать препараты от простуды. Свою роль в этом могла сыграть сравнительно теплая погода в осенние месяцы.

Фото: Piter.TV