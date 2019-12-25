Во вторник погоду в Северной столице сформирует циклон, центр которого в середине дня окажется над востоком акватории Балтийского моря. По данным синоптик "Фобос", циклон сохранит в небе плотные поля наполненных влагой облаков, вызовет небольшие дожди и удержит температуру на 3-4 градуса выше средних многолетних показателей.

Температура воздуха 17 ноября в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В среду ожидаются кратковременные дожди, ночью +2…+4 градуса, днём +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv