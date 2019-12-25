Петербуржцы почтили память защитников Ленинграда на Дороге жизни.

В Петербурге 22 ноября прошёл Марш памяти, посвящённый 85-летию со дня начала движения по Дороге жизни. В памятной акции участвовали ветераны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы и волонтёры. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в социальных сетях, передает spb.aif.ru.

Мероприятие началось с возложения цветов к монументу "Регулировщица", расположенному на первом километре Дороги жизни в Красногвардейском районе. Затем участники отправились к памятнику "Героям Дороги жизни" в посёлке Осиновец, который стал конечной точкой маршрута.

Во время Великой Отечественной войны по этому пути, официально называвшемуся военно-автомобильной дорогой № 101, через Ладожское озеро поддерживалась связь блокадного Ленинграда с остальной страной. С сентября 1941 года по март 1943 года в осаждённый город доставили более 2,3 млн тонн грузов, а из него вывезли почти 1,4 млн человек.

После завершения марша для участников организовали посещение музея "Дорога жизни", показы документальных фильмов, мемориальный концерт и работу полевой кухни.

Фото: пресс-служба Смольного