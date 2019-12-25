Метрополитен Петербурга закупит 24 вида безалкогольных напитков.

Петербургский метрополитен объявил конкурс на закупку соков и безалкогольных напитков с начальной стоимостью 4 млн рублей. Соответствующее извещение разместили на портале госзакупок 20 ноября.

В перечень включили 24 позиции. Среди них — соки и нектары с разными вкусами, питьевая и минеральная вода, лимонады, квас, напиток со вкусом колы, а также чай Lipton или его аналог.

Для каждой категории продукции установлены отдельные требования к объёму упаковки. Например, соки должны поставляться в таре по 200 мл, а вода может быть разлита в пятилитровые ёмкости.

Согласно документации, все напитки должны соответствовать четырём техническим регламентам Таможенного союза и восьми государственным стандартам. Также прописаны требования к срокам годности. Продукцию с периодом хранения 6 месяцев необходимо доставлять не позднее чем за 4 месяца до его окончания.

Поставки предусмотрены на четыре производственные площадки метрополитена, включая объект в Рощино. Заказывать продукцию планируют в первом полугодии 2027 года.

Участвовать в конкурсе смогут только представители малого и среднего бизнеса. Заявки принимают до 27 ноября, итоги закупки планируют подвести 30 ноября.

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Фото: Piter.tv (архив)