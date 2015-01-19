В Петербурге начнут капитальный ремонт бомбоубежищ в конце 2025 года

Власти города объявили сроки модернизации защитных сооружений и их обследования.

В Санкт-Петербурге планируют начать ремонт городских бомбоубежищ в конце 2025 — начале 2026 года. Об этом "РБК Петербург" сообщил председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города Андрей Голомбиевский. По словам Голомбиевского, в 2025 году проходит обследование 2633 защитных сооружений, при этом большинству требуется ремонт. Количество всех бомбоубежищ в городе не раскрывается.

Следующим этапом станут проектно-изыскательские работы, после чего начнется ремонт и приведение объектов в нормативное состояние. На обследование защитных сооружений ранее было выделено 567 млн руб. Сейчас доппотребность финансирования на 2026 год составляет 18,9 млрд руб. Базовый объем средств заложен на уровне 29,7 млрд руб., что на 11% меньше, чем в 2025 году.

Комитет также запрашивает финансирование на системы экстренного оповещения (2,8 млрд руб.), меры противодействия терроризму (311,9 млн руб.), обеспечение пожарной безопасности (647 млн руб.), обновление техники на 3 года (1,9 млрд руб.) и межбюджетные трансферты федеральному бюджету на софинансирование МВД РФ (1,2 млрд руб.).

Ранее обследовали бомбоубежища Ленобласти. Их приводили в порядок по поручению губернатора региона Александра Дрозденко.

