В Ленобласти приводят в порядок бомбоубежища на фоне новостей о вражеских беспилотниках

В соответствии с распоряжением губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в регионе начаты мероприятия по обследованию и приведению в готовность бомбоубежищ. Об этом сообщил вице-губернатор Михаил Ильин. Слова чиновника приводит издание "Коммерсантъ".
В рамках этой работы, управляющие компании, ТСЖ, комитеты правительства и органы местного самоуправления проводят обследование бомбоубежищ и приводят их в надлежащий вид. Оперативный штаб области уже передал изготовленные указатели к бомбоубежищам, которые будут распространены к середине февраля.
Отметим, что в январе в СМИ появлялись сообщения о возможных появлениях беспилотников, предположительно украинского происхождения, в небе над Ленинградской областью.
Ранее мы писали, что жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, что делать при встрече с БПЛА.
Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области
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