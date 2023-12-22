В Ленобласти приводят в порядок бомбоубежища на фоне новостей о вражеских беспилотниках

За ходом работ следят представители Оперативного штаба Ленинградской области.

В соответствии с распоряжением губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в регионе начаты мероприятия по обследованию и приведению в готовность бомбоубежищ. Об этом сообщил вице-губернатор Михаил Ильин. Слова чиновника приводит издание "Коммерсантъ".

В рамках этой работы, управляющие компании, ТСЖ, комитеты правительства и органы местного самоуправления проводят обследование бомбоубежищ и приводят их в надлежащий вид. Оперативный штаб области уже передал изготовленные указатели к бомбоубежищам, которые будут распространены к середине февраля.

Отметим, что в январе в СМИ появлялись сообщения о возможных появлениях беспилотников, предположительно украинского происхождения, в небе над Ленинградской областью.

Ранее мы писали, что жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, что делать при встрече с БПЛА.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области