На "Госуслугах" появятся адреса всех бомбоубежищ

Услуга будет доступна пользователям к концу 2025 года.

Адреса российских бомбоубежищ во всех регионах страны будут размещены на портале "Госуслуги" до конца 2025 года. Соответствующее заявление сделал заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов. Об этом сообщили журналисты из "Парламентской газеты". Известно, что предложение от представителя экстренного ведомства обсуждалось в Общественной палате.

Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на Госуслугах, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. Сергей Старовойтов, замглавы ГУ МЧС РФ

Дополнительно на едином портале государственных услуг пользователю будет доступна информация об эвакуационных пунктах, в которые ему следует прибыть при объявлении массовой эвакуации населения. Каждый россиянин сможет оперативно узнать, к какому убежищу приписан. В текущий момент система прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить на всю Россию ее могут уже до конца текущего года.

На "Госуслуги" предложили добавить "Кнопку безопасности".

Фото: Госуслуги