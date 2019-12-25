В МВД рассказали, как мошенники убеждают ставить вредоносные приложения

Полиция предупредила россиян о новой схеме обмана.

На российской территории дистанционные мошенники в ходе многоэтапных схем обмана стали убеждать граждан устанавливать на свои гаджеты вредоносные приложения (ВПО) якобы для защиты личной страницы на портале "Госуслуги". Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, распространенные правоохранительными органами.

В МВД уточнили, что криминальная схема начинается со звонка потенциальной жертве. Неизвестный под различным предлогом выманивает у человека код из СМС-сообщения. Например, аферист может выдать себя за сотрудника домофонной компании. Он говорит о том, что в подъезде установят домофон, но для получения новых ключей требуется назвать пришедший по номеру телефона код из СМС-сообщения. После выполнения этого поручения разговор прерывается. Спустя некоторое время россиянину приходит сообщение о том, что ее личная страница на портале "Госуслуги" взломана, поэтому нужно сменить пароль. Вновь поступает звонок от неизвестного лица. На этот раз мошенник представляется работником Минцифры. Он предлагает для защиты аккаунта установить специальное приложение. Далее с жертвой обмана говорит псевдосотрудник Росфинмониторинга, который "работает" с людьми, пострадавшими от действий аферистов. Он соединяет человека с "сотрудником" ФСБ, который требует снять все имеющиеся накопления со счетов и положить их якобы на безопасный счет.

Введенный в заблуждение человек самостоятельно идет на поводу у злоумышленников. Он выполняет их требования и тем самым лишается денежных средств. В МВД напоминают, что сотрудники банков, Минцифры, Росфинмониторинга, ФСБ и других профильных ведомств не звонят людям и не требуют снять деньги и перевести их на "безопасный счет" или установить сторонние приложения. Также нельзя называть неизвестным коды из СМС-сообщений ни под какими предлогами.

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Фото: Piter.tv