Мошенники предлагают пенсионерам получить фейковые выплаты "за внуков"

В России 28 октября будет праздноваться День бабушек и дедушек.

В России в преддверии Дня бабушек и дедушек мошенники говорят пенсионерам о якобы причитающихся им выплатам "за внуков" и рассылают СМС-сообщения с предложением перейти по ссылке для заполнения данных на получение денежных средств. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что

К сожалению, мошенники тоже готовятся к этому теплому празднику, но по-своему. Они активно рассылают СМС под видом порталов госуслуги, "Мос. ру", МФЦ, управы района, органов соцзащиты с сообщением о том, что от государства гражданину, имеющего внуков, положена выплата к празднику. Евгений Машаров, эксперт

По его словам, в СМС аферисты предлагают людям перейти по фишинговой ссылке для того, чтобы заполнить данные о себе и о внуках для получения несуществующей выплаты. Если гражданин введет персональные и банковские данные, то у него с карты начнут списываться средства. Все личные данные о самих дедушке или бабушке, а также их внуках оказываются скомпрометированными.

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Фото: Piter.tv