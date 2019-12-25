В МВД рассказали о схеме мошенников с установкой заграждений для мусорных баков

Полицейские просят россиян быть внимательными при общении с неизвестными, не сообщать никому коды.

В России мошенники внедряют в схему обмана с переводом денежных средств на "безопасный счет" новый предлог, связанный с установкой заграждения для мусорных баков. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, предоставленные правоохранительными органами страны.

Сейчас зачастую аферист связывается с потенциальной жертвой, представляясь ей сотрудником компании, которая устанавливает заграждения для мусорных баков. Он говорит человеку о необходимости установки заграждений напротив дома и под предлогом оформления договора просит назвать паспортные данные и номер СНИЛС. Далее звонивший просит назвать код из СМС-сообщения, после чего разговор заканчивается.

Спустя некоторое время с человеком опять связывается неизвестный. На этот раз аферист за специалиста "Госуслуг". Абонент говорит о том, что личный кабинет жертвы взломан, поэтому с потерпевшим вскоре свяжется сотрудник ФСБ. Далее в мессенджере обманутому лицу звонит псевдосиловик и заявляет, что от имени человека оформили кредит и планируют перевести деньги на украинскую территорию. Для того, чтобы сохранить имеющиеся денежные средства, россиянину предлагается перевести их на "безопасный счет". В реальности этот счет является мошенническим. В МВД заметили, что переведя деньги по указанным реквизитам, человек лишается своих накоплений. Преступники для того, обезопасить себя, просят человека удалить все сообщения и уничтожить сведения о проведенных финансовых операциях.

Мошенники придумали схему с "выигрышем в розыгрыше" в Telegram.

Фото: Piter.tv