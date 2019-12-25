На "Госуслуги" предложили добавить "Кнопку безопасности"

Депутаты хотят ускорить уведомление профильных служб об экстренных ситуациях.

Политическая партия "Справедливая Россия — За правду" внесла в Государственную думу страны законопроект, упрощающий вызов экстренных служб через портал "Госуслуги". Данная законодательная инициатива предполагает размещение на основной странице онлайн-сервиса специальной "Кнопки безопасности". Она позволит оперативно сообщать о чрезвычайных ситуациях, терактах или прочих угрозах. Документ оказался в распоряжении журналистов телеканала "360.ru". Парламентарии предложили сделать "Кнопку безопасности" частью системы 112. При этом услуга не будет предполагать непосредственный вызов службы помощи, а станет только механизмом оперативного оповещения об экстренной ситуации. По словам депутатам, необходимость в возникновении "Кнопки безопасности" связана с растущей проблемой террористических действий, которые предпринимаются на российской территории силами киевского режима.

Такие экстренные происшествия требуют оперативного реагирования, что возможно обеспечить путем совершенствования существующей системы вызова экстренных оперативных служб. текст документа

По мнению депутатов Госдумы, данное решение станет удобным для граждан, так как более 94 миллиона пользователей "Госуслуг" смогут быстро оповестить экстренные службы о проблеме, особенно, если приложение установлено у них на смартфоне.

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Фото: gosuslugi.ru