Мошенники от лица ФНС пугают россиян взломом аккаунта на "Госуслугах"

Мошенники создают атмосферу тревоги, заставляющую человека действовать не подумав.

Дистанционные мошенники на российской территории стали пугать граждан взломом личного кабинета на портале "Госуслуги", который якобы происходит при попытке проверить налоговые начисления. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, предоставленные российскими правоохранительными органами. Криминальная схема предполагает, что аферисты отправляют потенциальной жертве сообщение в мессенджере якобы от лица сотрудника регионального управления ФНС с фишинговой ссылкой, по которой "можно проверить налоговые начисления". Когда потерпевший проходит по ней, то получает уведомление о взломе аккаунта на "Госуслугах".

Таким образом злоумышленники пытаются создать для человека атмосферу тревоги. Это вынуждает жертву обмана звонить им. Затем преступники убеждают россиян следовать за дальнейшими указаниям. Попавший на уловку человек в результате лишается сбережений и может под влиянием извне оформить кредит.

В МВД рассказали о способе мошенников украсть учетные записи мессенджеров.

Фото: Piter.tv