В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета

ЦБ РФ рассказал о нововведениях для граждан и банковских организаций.

В стране с 30 мая вступает в законную силу лимиты на разовые денежные переводы с упрощенной идентификаций клиента. Теперь без открытия счета в банке можно переводить не более 100 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал Центральный банк России. Дополнительно правки вносятся в закон, который с 60 до 100 тысяч рублей увеличивает размер остатка денежных средств на электронном кошельке клиента, открытом по упрощенной идентификации.

Такой максимальный порог установлен законом. Если необходимо перевести более 100 тысяч рублей, надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета пресс-релиз государственного финансового регулятора

Дополнительно указывается, что для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить для клиента фамилию, имя, отчество, серию и номер гражданского паспорта. Для полной идентификации личности от заявителя требуются также адрес места жительства и ИНН при его наличии. В Центробанке пояснили, что обновленные требования связаны с борьбой в отношении непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.

Эксперт рассказал, что Центробанк ограничит автокредиты и ипотеку.

Фото: Piter.tv