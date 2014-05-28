Эксперт рассказал, что Центробанк ограничит автокредиты и ипотеку

Андрей Бархота указал на тяжелую ситуацию, в которой оказался российский авторынок.

Центральный банк с 1 апреля 2025 года введет лимиты на выдачу ипотечных и автомобильных кредитов. В результате организациям придется очень тщательно отмерять, сколько дать денежных средств в виде займа клиенту и на какой срок. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с телеканалом "360.ru" рассказал о том, из-за чего в стране произошли такие изменения. Аналитик указал зрителям программы, что вводимые лимиты представляют из себя количественные ограничения. В государственном регуляторе предупреждали о них еще два или три года назад, хотя общественность надеялась, что этого все же не произойдет.

По мнению эксперта, сейчас автокредитный рынок переживает большой кризис. Это связано с тем, что сначала там произошла резкая смена номенклатуры транспортных средств, а после - 30-процентное подорожание в 2022, 2023 и 2024 годах. До момента введения новых ограничений данный рынок практически не регулировался. В стране функционировали крупнейшие мировые автоконцерны, которые имели в России кэптивные банки. Последние же за собственный счет предоставляли потребителям льготные кредиты на иномарки. Однако сейчас такой услуги нет, как и самих кэптивнфх банков. Аналитик добавил, что сейчас человек, приобретая машину, фактически покупает ее по стоимости "однокомнатной квартире в Московской области".

Машины стали стоить просто сумасшедших денег. В результате возникла ситуация, что однокомнатная квартира в Подмосковье стала стоить как автомобиль. И в этой связи Банк России по всем основаниям стал считать автокредиты такими же рискованными, как ипотечные. Андрей Бархота, аналитик

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Фото и видео: 360.ru