Размер региональной выплаты на погашение ипотеки 550 тыс. рублей.

Уже второй год в рамках нацпроекта "Семья" Петербург предоставляет дополнительную выплату на погашение ипотеки. Региональная мера поддержки многодетных семей обязательно продолжится в 2027 году, сообщил губернатор Александр Беглов.

Выплата 550 тыс. рублей положена семьям, в которых с января 2025 года родился третий или последующий ребенок. Вместе с федеральной выплатой в 450 тысяч рублей родители может получить до одного миллиона рублей.

На этот год мы планировали выплаты в отношении 500 семей, но обращений оказалось значительно больше. В итоге выплату уже получили 1025 семей - в два раза больше, чем планировали. Александр Беглов, губернатор

Глава города напомнил, что в рамках нацпроекта "Семья" реализуется сразу шесть мер поддержки. Речь идет о выплатах беременным студенткам, создание комнат матери и ребенка в вузах, услуге "Социальная няня", пунктах бесплатного проката вещей первой необходимости для детей до двух лет, а также компенсации 50% стоимости обучения одного из детей из многодетной семьи.

Как отметил Беглов, все эти направления город должен финансировать в пределах утвержденного бюджета национального проекта. Поэтому в 2027 году ипотечные выплаты продолжим, а окончательный объем финансирования будет определен после утверждения регионального и федерального бюджетов.

Ранее мы сообщали, что многодетные семьи Петербурга смогут направлять маткапитал на новые виды лечения.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)