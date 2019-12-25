Семья с 17 детьми получила трехкомнатную квартиру в Подмосковье

Жилье площадью около 100 кв. м. расположено в Дедовске.

Семья Светланы и Алексея Сорокиных из города Дедовска округа Истра, в которой в сентябре появился на свет 17-й ребенок, получила новую квартиру в Московской области. Ключи от трехкомнатного жилья супругам вручили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил 360.ru.

В семье Сорокиных растут 12 девочек и 5 мальчиков. В 2013 году Андрей Воробьев вручил супругам сертификат на покупку жилья. После рождения 17-го ребенка глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева приехала в ним лично, чтобы вручить ключи от новой квартиры.

Новая квартира многодетной семьи, площадь которой составляет примерно 100 кв. м., расположена в благоустроенном жилом комплексе. Буквально в пяти минутах ходьбы от дома находятся железнодорожная станция и парк.

Супруги поблагодарили руководство Московской области за поддержку. После получения ключей семья Сорокиных начала обустраиваться в новой квартире.

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Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области