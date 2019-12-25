Россиянам рассказали о малоизвестных льготах для многодетных и пенсионеров

Светлана Бессараб рассказала о том, какие меры поддержки льготников предпринимают региональные власти.

На российской территории у пенсионеров и членов многодетных семей есть льготы, о которых многие из них могут не знать. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам информационного агентства "Лента.ру" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что имеет в виду, например, льготы на питание или налоги.

В частности, у пожилого населения есть право на льготы по имущественному налогу. А именно определенная часть имущества или даже целая квартира в зависимости от метража, а также шесть соток земельного участка вычитаются из налогооблагаемой базы пенсионеров страны. Другие же послабления нужно искать в региональном законодательстве. В ряде субъектов льготникам положен льготный проезд или компенсация за пользование городским и пригородным транспортом, снижение стоимости ЖКУ. В других субъектах страны граждане, достигшие 70 лет, освобождаются от взносов на капитальный ремонт и имеют право на зубопротезирование за счет муниципального бюджета.

Зконодатель уточнила, что многодетным семьям на федеральном уровне гарантировано бесплатное предоставление земельного участка. Размеры территории зависит от решения, принятого региональными властями.

В ряде субъектов России школьников и студентов колледжей и техникумов из многодетных семей обеспечивают бесплатным горячим питанием, обеспечивают школьную и спортивную форму или предоставляют на нее выплату. Также детям предоставляются бесплатные путевки. Светлана Бессараб напомнила, что многодетные семьи имеют приоритет при зачислении в детские сады и школы.

Сейчас практически во всех регионах начали действовать бесплатные муниципальные парковки для многодетных. В одном из регионов Крайнего Севера многодетным семьям по национальным праздникам местные власти предоставляют продукты питания.

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Фото: Piter.tv