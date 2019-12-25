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В ГД ожидают сохранения рекордно низкой безработицы в 2027 году
Сегодня, 13:39
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В ГД ожидают сохранения рекордно низкой безработицы в 2027 году

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По данным Росстата, показатель безработицы в РФ в августе текущего года снизился до 2,2%, в июле он составлял 2,3%.

 Рекордно низкий уровень безработицы на российской территории в районе отметки 2,2 процента будет сохраняться как минимум в течение 2027 года. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по  труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что наша страна ставит перед собой амбициозные цели по развитию экономической системы, промышленной отрасли и технологий. А это требует тщательного внимания властей в вопросе переобучения и повышения квалификации сотрудников. Таким образом, несмотря на развитие искусственного интеллекта (ИИ), люди могут оставаться на рабочих местах востребованными.

Я думаю, что сейчас изменения в уровне безработицы носят характер статистической погрешности, поэтому она будет держаться на определенном уровне - примерно 2,2% - в течение следующего года.

Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Депутат Бессараб: выплата для ухода за инвалидами I группы входит в пенсию.

Фото: Piter.tv

Теги: безработница, госдума, искусственный интеллект, нейросети, светлана бессараб
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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