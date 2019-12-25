Депутат Бессараб: выплата для ухода за инвалидами I группы входит в пенсию

В Госдуме рассказали о том, сколько получают люди, которые помогают пожилым людям, детям и инвалидам.

Федеральное законодательство в России предусматривает выплаты и стаж по уходу за инвалидами. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам"Ленты.ру" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что до 2025 года при уходе за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы на такую выплату могли претендовать только родители, опекуны и попечители, то сейчас она доступна любому лицу трудоспособного возраста при условии, что он осуществляет присмотр за больным ребенком. В 2026 году сумма составляет 11 563 рубля, а с первого февраля 2027 года она будет индексироваться. В вопросе ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом I группы, денежная сумма составляет 1,2 тысячи рублей. Она включена в состав пенсии для инвалидов. Таким образом, фактически пожилой человек ее получает в составе пенсии.

Как правило такой уход осуществляют студенты, то есть лица трудоспособного возраста, или родственники пожилого человека, фактически это может быть любое неработающее лицо трудоспособного возраста. Такой договор можно оформить, в обязательном порядке предоставив Социальному фонду России. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Напомним, что за полный год ухода за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или человеком старше 80 лет начисляют 1,8 пенсионного балла.

Последний сокращенный рабочий день в 2026 году будет 3 ноября.

Фото: Piter.tv