Светлана Бессараб сообщила о том, что в преддверии Дня народного единства работники уйдут домой на час раньше с работы.

На российской территории последний в 2026 году сокращенный рабочий день запланирован на третье ноября. Рабочее время станет короче обычного на час из-за празднования Дня народного единства. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что на размер оплаты труда при окладной системе заработной платы наличие дополнительных выходных праздничных дней или сокращение рабочего дня перед праздниками не влияет. Таким образом денежные средства сотруднику должны быть выплачены в полном объеме.

В 2026 году у работающих россиян остался только один сокращенный рабочий день, 3 ноября, предшествующий Дню народного единства. Рабочий день будет сокращен на один час. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

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