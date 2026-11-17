Данные были получены в результате исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Идею учитывать время, которое сотрудники тратят на дорогу до места работы и обратно, вновь обсуждается. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного цифровым сервисом по поиску работы SuperJob. Эксперты установили, что такую инициативу поддерживают 77 процентов опрошенных жителей города. Также 41 процент населения считает, что это время нужно компенсировать, а еще 36 процентов предлагают включить его в рабочее. Против нововведения высказались десять процентов.

Исследователи определили, что женщины чаще мужчин выступают за компенсацию, тогда как среди мужчин немногим больше противников инициативы. Наибольшую поддержку предложение получило у горожан младше 35 лет. В этом случае речь шла о 83 процентах. Для 45 процентов из данной категории населения предпочтительным вариантом является денежная компенсация. Среди респондентов в возрасте 35-45 лет инициативу одобряют 76 процентов, а среди жителей старше 45 лет – 73 процента. Социологи добавили, что чем больше времени занимает дорога у человека, тем выше для него оказывается поддержка идеи. Среди тех, кто добирается до работы в одну сторону более полутора часов, сторонниками новации являются 83 процентов.

Однако подобная инициатива вызывает опасения даже у некоторых ее сторонников. Работники предполагают, что компании могут начать отдавать предпочтение тем кандидатам, кто проживает рядом с офисом. Противники нововведения напоминают, что соискатель сам решает, откликаться ли на вакансию. Они сомневаются, как стоит учитывать и контролировать время в пути. В качестве альтернативы эксперты предлагают расширять возможности удаленной работы и гибкого графика.

Большинству петербуржцев все равно, какого пола их начальник.

Фото: Piter.tv