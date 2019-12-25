Гинеколог обнаружила опасную патологию во время планового осмотра.

В Северной столице медики провели сложнейшую операцию и извлекли из сосудов 58‑летней женщины тромб длиной 15 см. Уникальное вмешательство стало результатом слаженной работы специалистов сразу двух крупных медучреждений города — НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и Военно‑медицинской академии, сообщили в Комитете по здравоохранению.

Опасную патологию обнаружили, когда женщина пришла на плановый осмотр к гинекологу в Военно‑медицинскую академию. Дополнительное обследование показало серьёзную угрозу: диаметр тромба составлял 2–3 см, а со временем он успел срастись со стенкой сосуда, что значительно усложняло удаление.

Операцию возглавил заведующий кардиохирургическим отделением НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Демис Граматиков. В одной операционной более пяти часов работали сразу три команды врачей. Каждая группа отвечала за свой этап вмешательства, что позволило действовать максимально точно и снизить риски.

Врачам удалось полностью извлечь плотный тромб, не допустив его фрагментации и попадания частиц в кровоток. После нескольких дней в реанимации пациентку перевели в обычное отделение, где она продолжает восстановление.

Ранее мы сообщали, что в НИИ имени Джанелидзе спасли почку пациенту, упавшему с высоты.

Фото: Комитет по здравоохранению