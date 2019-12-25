Александр Беглов назвал Андрея Могучего корифеем театральной профессии.

Режиссёр Андрей Могучий отмечает 65-летие. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил заслуженного деятеля искусств России и отметил его вклад в отечественную театральную культуру.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил режиссёра Андрея Могучего с 65-летием. Глава города отметил профессиональное мастерство юбиляра и его вклад в развитие отечественного сценического искусства.

В поздравлении, опубликованном пресс-службой Смольного, Беглов назвал Могучего корифеем своей профессии. Он напомнил о спектаклях "Формального театра", а также постановках режиссёра на сценах Александринского театра, Большого драматического театра, Театра наций и "Приюта комедианта".

По словам губернатора, многие работы Могучего вошли в золотой фонд сценического искусства и стали знаковыми для целого поколения зрителей.

Беглов поблагодарил режиссёра за преданность профессии и пожелал ему крепкого здоровья, оптимизма и новых творческих успехов.

Фото: БДТ