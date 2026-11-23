Всем участникам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

Силовики пресекли работу подпольного узла связи, который обеспечивал звонки зарубежных мошеннических колл-центров по всей России. Участники ОПГ занимались нелегальной передачей телефонного трафика с помощью сим-боксов, сообищили в УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Всего было задержано семь человек, в числе фигурантов есть несовершеннолетняя и гражданка иностранного государства. По предварительным данным, участники группы выполняли задания зарубежных кураторов за денежное вознаграждение. В ноябре 2026 года им передали сим-боксы и сим-карты. Оборудование обслуживалось на территории Петербурга. С помощью этой техники злоумышленники обеспечивали телефонные соединения, которые использовались для обмана граждан России.

В ходе обысков в квартирах и гараже правоохранители обнаружили и изъяли сим-боксы, мобильные телефоны, Wi-Fi камеры, роутеры, а также около 8 тысяч сим-карт различных операторов связи. Всем фигурантам предъявили обвинения, в отношении них избраны меры пресечения.

Ранее ФСБ задержала трех человек, собиравших данные об участниках СВО.

Видео: УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области