ФСБ задержала трех человек, собиравших данные об участниках спецоперации

Злоумышленники также распространяли в интернете материалы с призывами к совершению преступлений террористической направленности.

Трое граждан России и иностранец, работавшие на украинские спецслужбы и собиравшие информацию об участниках специальной военной операции (СВО) и сведения об объектах ОПК и ТЭК, задержаны в Майкопе, Омске и Донецке. Соответствующими сведениями со СМИ поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Российские силовые структуры пояснили, что операции по поимке подозреваемых лиц проводились на территории республики Адыгея, Донецкой Народной Республике (ДНР) и Омской области. В этих регионах успешно пресечена диверсионно-террористическая деятельность со стороны агентов киевского режима.

Координация их противоправной деятельности осуществлялась посредством мессенджера, за сотрудничество с украинскими спецслужбами было обещано крупное денежное вознаграждение и вывод на территорию Евросоюза. У задержанного в городе Донецке изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство и ручная граната. ЦОС ФСБ России

В отношении задержанных ведутся уголовные дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205, статье 276.1, статье 275, части 2 статьи 281, части 1 статьи 222.1, части 2 статьи 205.2 УК РФ. Речь ведется о подготовке к террористическому акту, оказании помощи стороне врага в деятельности, заведомо направленной против национальной безопасности России), государственной измене, приготовлении к диверсии, за незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также за публичные призывы к террористической деятельности. В текущий момент фигуранты расследования помещены под стражу.

ФСБ выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России