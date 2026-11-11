ФСБ выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области

Семь граждан Польши и трое россиян получили предупреждения от ФСБ.

Семерым польским гражданам и трем россиянам из окружения вскрытой в Калининграде сети объявлены предостережения о недопустимости государственной измены и шпионажа. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве отметили, что российские силовые структуры выявили на территории страны, а затем локализовали агентурную сеть спецслужб европейского государства, действовавшую в Калининградской области.

Семерым гражданам Польши и трем гражданам России, контактировавшим с польскими спецслужбами, объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.... ЦОС ФСБ России

Речь идет о нарушениях, предусмотренных статьей 275 за государственную измену, статьей 275.1 за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и статьей 276 за шпионаж. Дополнительно кказанным гражданам Польши на длительный срок закрыт въезд на территорию нашей страны.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России