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Агент Киева признался в подготовке теракта по заданию СБУ в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:36
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Агент Киева признался в подготовке теракта по заданию СБУ в Ростове-на-Дону

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Мужчина передавал врагу данные о ситуации на Черноморском побережье.

Российские силовые структуры задержали на территории Краснодарского края 69-летнего гражданина. Подозреваемый готовил по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против  местного военнослужащего. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что у мужчины был вид на жительство в киевском режиме. В 2025 году он в Киеве через мессенджер инициативно вышел на связь с сотрудником иностранного государства. Далее россиянин отправился на Кубань с целью проведения рекогносцировки береговой линии Черноморского побережья. Далее полученные сведения он передал противнику.

Впоследствии фигуранту было поручено осуществить подготовку диверсионно-террористического акта в отношении военнослужащего Вооруженных сил РФ, для чего ему были переданы координаты тайника, содержащего взрывные устройства с возможностью дистанционного подрыва.

ЦОС ФСБ Россиии

В надзорном ведомстве ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. По решению судебной инстанции мужчина отправлен под стражу.

Семерых уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства РФ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: краснодарский край, кубань, ростов-на-дону, сбу, фсб
Категории: События на Украине, Мировые новости, Терроризм, Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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