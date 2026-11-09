Семерых уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства РФ

Операции проводились в Тамбовской, Ивановской областях, Хакасии и Забайкальском крае.

Российские силовые структуры сообщили о лишении гражданства семерых уроженцев Центральной Азии и Закавказья, проживающих в шести регионах страны. По данным Центра общественных связей при ФСБ России, фигуранты расследования предпринимали действия, которые создавали угрозу для национальной безопасности и международным отношениям.

Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" прекращено гражданство Российской Федерации семи выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавшим угрозу национальной безопасности России. ЦОС ФСБ Россиии

В частности, правоохранительными структурами прекращено гражданство России в отношении жителя Забайкальского края. Он распространял призывы к открытому противостоянию с сотрудниками МВД и неисполнению их законных требований. Дополнительно подозреваемый формировал негативное отношение к воинской службе среди выходцев из стран ближнего зарубежья. Также прекращено российское гражданство жителя Тамбовской области. Он считался активным членом диаспоры региона, вдохновителем и сторонником идей превосходства нации, отстаивания интересов трудовых мигрантов в регионе силовым путем при возникновении конфликтов с местным населением". Он также являлся сторонником экстремистской идеологии. Мужчина также разделял основные идеи международного общественного движения, признанного экстремистским и запрещенного на территории нашего государства. По решению судебной инстанции фигурант расследования признан виновным в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Сейчас злоумышленник отбывает наказание в исправительный колонии строгого режима.

Кроме этих двух случаев лишены гражданства двое жителей Хакасии. Они распространяли среди своего окружения националистические высказывания в отношении этнических русски, а также прививали ненависть к ним своим несовершеннолетним детям. В частности, пара запрещала несовершеннолетним разговаривать на русском языке в образовательных организациях. Дополнительно прекращено гражданство для жителя Тверской области. Он причастен к совершению экономических преступлений с использованием банковских карт несовершеннолетних граждан России, которые добывались преступным путем. В отношении него проводится разбирательство, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что гражданства России лишены житель Ивановской области, инициировавший массовую драку между выходцами из Центрально-Азиатского региона и местными жителями. Его действия формировали предпосылки к возникновению межнационального конфликта, и житель Пермского края. Человек распространял идеи этнического превосходства.

... проявлял пренебрежительное и потребительское отношение к коренному населению Российской Федерации, распространял среди членов диаспоры призывы к открытому противостоянию сотрудникам правоохранительных органов и неисполнению их законных требований. ЦОС ФСБ России

Житель Ленобласти готовил взрыв на железной дороге по заданию СБУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России