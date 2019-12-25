Житель Ленобласти готовил взрыв на железной дороге по заданию СБУ

У подозреваемого нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство.

В Ленинградской области задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке диверсии на объекте железнодорожного транспорта. К террористической деятельности россиянина привлекли украинской спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, в 2024 году мужчину завербовал участник террористической организации, запрещённой на территории РФ, которая действовала при поддержке СПБУ. Жителю Ленобласти поручили собирать информацию о местоположении объектов Вооружённых сил РФ, а также автозаправочных станций в Петербурге и регионе

Помимо сбора сведений, подозреваемый занимался подготовкой диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры. В ходе обыска у него нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению. Масса содержавшегося в нем взрывчатого вещества достигала 5 кг.

Фигуранту дела предъявили обвинения в незаконных действиях со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами и покушение на диверсию. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу. Как уточнили в ФСБ, фигурант признал свою вину и в настоящее время сотрудничает со следствием.

Ранее петербургские правоохранители задержали студентку после серии поджогов вышек связи.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)