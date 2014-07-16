  1. Главная
В Колпино и Шушарах подожгли вышки сотовой связи
Злоумышленников разыскивает полиция, проводятся проверки.

В Колпино и Шушарах в Петербурге неизвестные подожгли вышки сотовой связи.  Инциденты произошли на пересечении Рубежного шоссе и Понтонного проезда, а также на Тосненской улице. 

По информации 78.ru, в первом случае на вышке обгорел радиомодуль, который обрабатывает и преобразует сигналы для антенн. О втором происшествии сведений практически нет. Злоумышленников разыскивает полиция, проводятся проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Мурино поджег входную дверь квартиры на Воронцовском бульваре. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

