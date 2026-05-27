В Мариинском дворце после реставрации открылась Парадная лестница

В День основания Петербурга для посетителей открылась Парадная лестница Мариинского дворца, которая почти год находилась на масштабной научной реставрации. Специалисты трудились над возвращением ей исторического облика, задуманного архитектором Андреем Штакеншнейдером в XIX веке.

Как рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский в своём Telegram-канале , в ходе работ под слоями старой краски был обнаружен искусственный мрамор. Реставраторы кропотливо восстановили авторскую цветовую гамму, вернули первоначальный облик скульптурам и барельефам. По словам спикера, некоторые элементы пришлось расчищать месяцами из-за сложности и тонкости работы.

Для Петербурга подобные проекты имеют особое значение. Это не просто обновление интерьеров, а дань уважения истории и архитектурному наследию, а также стремление сохранить уникальный облик, который делает город знаменитым во всём мире.

Видео: Telegram / Спикер Бельский