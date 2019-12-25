На реставрацию Думской башни выделят 1,2 млрд рублей

В Петербурге объявлен тендер на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения "Городская Дума с башней", расположенной по адресу Думская улица, 1-3. Заказчиком работ выступает Центр музыкальной культуры "Чайковский". Информация о закупке была опубликована на сайте госзакупок 26 мая.

Начальная стоимость контракта составляет 1,276 млрд рублей. Источником финансирования станет городской бюджет. Подать заявку на участие можно до 11 июня, а определение победителя состоится 17 июня.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить комплексные работы по сохранению памятника из-за его физического износа. Проект включает капитальный ремонт, реставрацию фасадов и кровли, а также адаптацию помещений для современного использования. Кроме того, планируется установка архитектурной подсветки, монтаж системы молниезащиты и укладка греющего кабеля на крыше для борьбы с наледью. Одной из ключевых задач станет восстановление исторического Оптического (зеркального) телеграфа на вершине башни.

Работы будут вестись поэтапно и финансироваться из бюджета в течение трёх лет: в 2026 году выделят 22,5 млн рублей, в 2027-м – 527,9 млн, а основной объём средств в размере 726 млн рублей направят в 2028 году. Полное завершение реставрации намечено на 29 декабря 2028 года. Оплата будет производиться поэтапно, без авансирования.

