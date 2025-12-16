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Росгвардейцы участвовали в задержании подростка, который совершил поджог на железной дороге в Петербурге
Сегодня, 15:35
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Росгвардейцы участвовали в задержании подростка, который совершил поджог на железной дороге в Петербурге

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Предварительно, юноша действовал по указанию куратора из мессенджера.

Росгвардейцы при содействии транспортной полиции и сотрудников ФСБ задержали 14-летнего подростка, причастного к поджогу железнодорожного оборудования. Об этом сообщили 16 июня в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

По данным правоохранителей, местный житель использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью для поджога релейного и батарейного шкафов на перегоне Пискаревка — Ржевка в Красногвардейском районе. Предварительно, юноша действовал по указанию куратора из мессенджера. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Злоумышленник заключен под стражу по решению суда. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель деревни Белогорка поджег имущество на территории соседского участка. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: красногвардейский район, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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