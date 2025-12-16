Росгвардейцы участвовали в задержании подростка, который совершил поджог на железной дороге в Петербурге

Предварительно, юноша действовал по указанию куратора из мессенджера.

Росгвардейцы при содействии транспортной полиции и сотрудников ФСБ задержали 14-летнего подростка, причастного к поджогу железнодорожного оборудования. Об этом сообщили 16 июня в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, местный житель использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью для поджога релейного и батарейного шкафов на перегоне Пискаревка — Ржевка в Красногвардейском районе. Предварительно, юноша действовал по указанию куратора из мессенджера.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Злоумышленник заключен под стражу по решению суда.

Ранее мы рассказывали о том, что житель деревни Белогорка поджег имущество на территории соседского участка.

Фото: пресс-служба Росгвардии