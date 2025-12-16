Житель деревни Белогорка поджег имущество на территории соседского участка

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Гатчинского района задержали местного жителя, совершившего поджог в деревне Белогорка. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 8 июня обратился 51-летний мужчина, заявивший о том, что на Береговой улице сосед поджег строительные материалы и два пустых газовых баллона, которые находились на его участке. В результате по подозрению поймали 63-летнего рецидивиста. Между соседями был длительный конфликт.

Из-за возгорания никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: заправку во Всеволожске по указке неизвестных подожгла школьница. Анонимы угрожали привлечением родителей к уголовной ответственности.

Фото: Piter.TV