Заправку во Всеволожске по указке неизвестных подожгла школьница

Полиция Всеволожского района Ленинградской области задержала подозреваемую в поджоге автозаправки на Приютинской улице. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, пожар на АЗС произошел вечером 28 мая. Поджигательницей оказалась 14-летняя школьница. Ранее она общалась с неизвестными в интернете, которые угрожали привлечением родителей к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления. Во избежание этого задержанная выполнила требования анонимов из чата и подожгла колонку.
Девочку опросили и передали законным представителям, изъяты ее телефон и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Злоумышленники устанавливаются, подчеркнули в МВД России.
Фото: пресс-служба МЧС России
