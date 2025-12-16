Заправку во Всеволожске по указке неизвестных подожгла школьница
Сегодня, 13:22
Анонимы угрожали привлечением родителей к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления.

Полиция Всеволожского района Ленинградской области задержала подозреваемую в поджоге автозаправки на Приютинской улице. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Напомним, пожар на АЗС произошел вечером 28 мая. Поджигательницей оказалась 14-летняя школьница. Ранее она общалась с неизвестными в интернете, которые угрожали привлечением родителей к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления. Во избежание этого задержанная выполнила требования анонимов из чата и подожгла колонку. 

Девочку опросили и передали законным представителям, изъяты ее телефон и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Злоумышленники устанавливаются, подчеркнули в МВД России. 

Ранее на Piter.TV: на железной дороге в Петербурге вновь совершили поджог. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

